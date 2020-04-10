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На Ставрополье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Pixabay

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о 10 новых случаях коронавирсной инфекции на территории региона.

Трое из них в тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях.

«Таким образом, за все время в нашем крае зафиксировано уже 52 случая заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели. К сожалению, один скончался», – сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

Владимиров также отметил, что продолжается наблюдение и тестирование людей, с которыми контактировали заболевшие, а также тех, «кто приезжает на Ставрополье из-за пределов края».

Губернатор отметил, что «повысить общую защищенность региона сегодня способен каждый ставропольчанин, полностью соблюдая меры профилактики и режим самоизоляции».

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ДВа

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