В Ставропольском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Ставропольском крае умер первый пациент с коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.⠀

«К сожалению, один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался. Женщине было 53 года. Она проживала в Иноземцево. Обратилась к врачу, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы», – написал Владимиров.⠀

Губернатор отметил, что состояние пациентки осложнялось сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Врачи, по его словам, сделали все возможное, но спасти женщину не удалось.⠀

Владимиров также подчеркнул, что круг контактов и близких людей погибшей уже проверили – подозрений на коронавирус ни у кого из них нет.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье все здравницы закрыли до начала лета.