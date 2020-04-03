На Ставрополье все здравницы закрыли до начала лета

Здравницам Ставропольского края запретили принимать отдыхающих до 1 июня. Такое решение приятно на заседании оперативного штаба.
Все это время здравницы не смогут принимать отдыхающих в целях нераспространения коронавируса. При этом решения о компенсациях выпадающих расходов пока что не принято. Многие главврачи санаториев говорят, что сами предприятия могут оказаться на грани банкротства, если на два месяца уйдут на вынужденный простой.
Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев, отвечая на вопрос о поддержке санаторно-курортных организаций, заметил, что он будет решаться на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе из больницы выписали трех пациентов, переболевших коронавирусом.