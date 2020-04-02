В Ставрополе из больницы выписали трех пациентов, переболевших коронавирусом

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2 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Краевой оперативный штаб сообщает, что еще три человека в Ставрополе полностью выздоровели после заражения коронавирусом. Таким образом, уже четыре жителя региона побороли болезнь.

В сообщении оперативного штаба говорится, что на госпитализации остаются шесть человек с подтвержденным диагнозом. Их болезнь протекает бессимптомно, тем не менее, они находятся в изолированных палатах.

Всего на стационарном режиме в Ставропольском крае находятся 43 пациента, у девяти из них есть подозрение на коронавирус.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал прогноз по сроку окончания вспышки коронавируса в России.