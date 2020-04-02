Песков прокомментировал прогноз по сроку окончания вспышки коронавируса в России

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2 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы вирусологов, инфекционистов по поводу пика распространения коронавируса в России. Песков считает, что сейчас «любые прогнозы в данном случае могут носить такой примерный характер».

Многие эксперты сейчас говорят о влиянии карантина на течение распространения коронавируса. По словам Пескова, многое зависит от эффективности принимаемых мер, особо о режиме самоизоляции.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация может меняться «весьма и весьма быстро».

Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор затрудяется прогнозировать развитие эпидемии коронавируса. По его словам, сейчас нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса.

«Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — пояснил свое мнение Альтштейн.

Он согласен, что будущим летом эпидемия должна закончиться. По его версии: «Я думаю, что она уйдёт в мае, во второй половине мая. Очень вероятно, что ближе к лету».