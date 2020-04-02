Вирусолог поделился, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса

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2 апреля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн уверен: сложно сказать, когда в нашей стране наступит пик заболеваемости COVID-19. Эксперт отмечает, что нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса.

«Чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — сказал мужчина.

В беседе с RT Альтштейн выразил предположение: эпидемия в России должна закончиться во второй половине мая, ближе к лету.

Ранее количество жертв коронавируса нового типа в Испании превысило 10 тысяч человек.