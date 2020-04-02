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В Испании количество жертв COVID-19 превысило десять тысяч человек

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании количество жертв COVID-19 превысило десять тысяч человек
вспышка коронавируса в Испании, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
В четверг, 2 апреля, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Испании превысило 10 тысяч человек. В Минздраве уточнили, что только за минувшие сутки скончались 950 человек.
 
По общему числу выявленных случаев заболевания с начала эпидемии Испания почти сравнялась с Италией, где было зарегистрировано 110,4 тысячи заражений. В Испании это число достигло 110 238. Лишь за минувшие сутки диагноз COVID-19 испанские врачи поставили еще 8,1 тысячи пациентов.
 
Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся не менее 6 тысяч человек. К настоящему моменту выздоровели 26,7 тысячи пациентов.
ЕТ

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