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В Якутии выписаны трое излечившихся от COVID-19 пациентов

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Якутии выписаны трое излечившихся от COVID-19 пациентов
анализ крови, pixabay.com
Еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции нового типа в Якутии. Согласно последней информации оперативного штаба при правительстве региона, граждан уже выписали из больницы.
 
Врачи констатировали, что трое пациентов полностью излечились, поэтому в пятницу, 10 апреля, их выписали из инфекционной больницы города Якутска.
 
В общей сложности на территории Якутии от COVID-19 к настоящему моменту выздоровели тринадцать пациентов. Шесть человек сейчас проходят лечение в инфекционных отделениях больниц республики.
ЕТ

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