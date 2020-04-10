Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Для москвичей предельный размер займа для ипотечных каникул будет повышен до 4,5 миллионов рублей, а для жителей российских регионов – до двух миллионов рублей. Данные меры направлены на поддержку населения в ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, ранее на этой неделе президент России Владимир Путин распорядился разработать предложения по расширению мер поддержки граждан в рамках кредитных каникул