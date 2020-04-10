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Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул
рубли, pixabay.com
Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.
 
Для москвичей предельный размер займа для ипотечных каникул будет повышен до 4,5 миллионов рублей, а для жителей российских регионов – до двух миллионов рублей. Данные меры направлены на поддержку населения в ситуации с распространением COVID-19.
 
Напомним, ранее на этой неделе президент России Владимир Путин распорядился разработать предложения по расширению мер поддержки граждан в рамках кредитных каникул.
ЕТ

Общество

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

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