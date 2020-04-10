В Сургуте закрыли стоматологию из-за нарушившего самоизоляцию местного жителя

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10 апреля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru.

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В Сургуте детская стоматология, которая расположена на улице Пушкина, внезапно перестала принимать пациентов даже с острой болью. Как оказалось, причина этому – один из местных жителей, который пришел туда.

Известно, что мужчина нарушил режим самоизоляции и посетил поликлинику. Сотрудники медицинского учреждения действовали согласно инструкции – стоматологию закрыли на дезинфекцию.

В настоящее время в здании проводится санобработка. Когда будет возобновлен прием пациентов, неизвестно.

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