В Сургуте закрыли стоматологию из-за нарушившего самоизоляцию местного жителя

В Сургуте детская стоматология, которая расположена на улице Пушкина, внезапно перестала принимать пациентов даже с острой болью. Как оказалось, причина этому – один из местных жителей, который пришел туда.
Известно, что мужчина нарушил режим самоизоляции и посетил поликлинику. Сотрудники медицинского учреждения действовали согласно инструкции – стоматологию закрыли на дезинфекцию.
В настоящее время в здании проводится санобработка. Когда будет возобновлен прием пациентов, неизвестно.
Ранее в Калининградской области зафиксирован первый случай смерти в результате заражения коронавирусом.