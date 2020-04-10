В Калининграде после заражения коронавирусом умер первый пациент

В Калининградской области зафиксирован первый случай смерти в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Известно, что скончался мужчина 1950 года рождения. У пациента была пневмония, которая впоследствии подтверждена как, в том числе, заболевание COVID-19. Он проходил лечение в медицинском учреждении Министерства обороны.
Ранее сообщалось: двоих белгородцев с коронавирусной инфекцией подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.