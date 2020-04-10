Двоих белгородцев с коронавирусной инфекцией подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких

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10 апреля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

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В Белгородской области за последние сутки зафиксировали восемь новых больных коронавирусом. Также известно, что четверых из них положили в больницу.

Сообщается: общее число заразившихся в регионе достигло 26 человек. У двоих пациентов ухудшилось состояние, их пришлось положить в реанимацию и подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Одного перевели из общей палаты, второго сразу привезли туда на машине скорой помощи.

Ранее в Пермском крае трое из четырех новых зараженных коронавирусом – медики, все они контактировали с заболевшими.