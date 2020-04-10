Двоих белгородцев с коронавирусной инфекцией подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких

В Белгородской области за последние сутки зафиксировали восемь новых больных коронавирусом. Также известно, что четверых из них положили в больницу.
Сообщается: общее число заразившихся в регионе достигло 26 человек. У двоих пациентов ухудшилось состояние, их пришлось положить в реанимацию и подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Одного перевели из общей палаты, второго сразу привезли туда на машине скорой помощи.
Ранее в Пермском крае трое из четырех новых зараженных коронавирусом – медики, все они контактировали с заболевшими.