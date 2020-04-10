В Пермском крае трое медработников заразились COVID-19

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10 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Пермском крае трое из четырех новых зараженных коронавирусом – медики, все они контактировали с заболевшими. Об этом 10 апреля сообщает правительство региона.

Отмечается, что работники медучреждений и еще один новый заболевший давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением врачей.

Сейчас в регионе 45 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек выздоровели, трое скончались.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт объявил об отмене турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля. Эксперты считают, что это было сделано по финансовым соображениям.