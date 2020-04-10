Медведев призвал не делать «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

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10 апреля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Дмитрий Медведев призвал не делать «сверхоптимистических» прогнозов относительно ситуации с пандемией коронавируса. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что ситуация ежедневно меняется.

Он отметил, что вместе с изменением ситуации меняются и оценки происходящего. Однако не стоит давать слишком радужных прогнозов, поскольку есть риск не разглядеть за ними реального положения вещей.

«Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», - считает Медведев.