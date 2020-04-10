Психологи уникальным методом уменьшают тревогу из-за коронавируса. Это бесплатно

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10 апреля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

психологическая помощь, фото: соцсети

Вынужденная самоизоляция, ежедневные новости о смертельном вирусе, неопределённость в завтрашнем дне вызывают тревогу. Правила профилактики коронавируса мы уже выучили наизусть. А как позаботиться о своём психическом здоровье? Психологи Ассоциации EMDR России предлагают… двигать глазами, чтобы справиться со стрессом. Метод EMDR рекомендован Всероссийской организацией здравоохранения. Как это работает и куда обратиться за бесплатной помощью – в материале «Аргументов недели».

Основа психологического метода EMDR – переработка негативных эмоций с помощью движений глаз. Его открыла американский психолог Френсин Шапиро в 1987 году. Она прогуливалась по парку и заметила, как тревожные мысли уходят, если переводить взгляд из стороны в сторону. Исследования доказали, что эти движения влияют на степень эмоционального накала. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения признала метод эффективным и рекомендовала для работы с посттравматическим стрессовым расстройством. Специалисты EMDR работают с жертвами сексуального насилия, пострадавшими от терактов, ветеранами войны.

Психолог Елена Дорош уверена, что метод помогает в широком спектре психологических проблем: от волнения при выступлении на публику до трудностей во взаимоотношениях. Она рассказала «Аргументам недели» о том, как действует методика:

«Отличительная особенность терапии EMDR – билатеральная стимуляция, то есть поочерёдная активация то одного, то другого полушария головного мозга. Это мы и делаем во время сеанса, используя различные техники. Наиболее эффективными считаются движения глаз, но можно применять поочерёдные похлопывания, например, по плечам или использовать звуковую стимуляцию. Определённые движения помогают менять эмоциональное состояние. Это запускает наш внутренний механизм переработки информации. То же самое происходит, когда мы спим: мы перевариваем наш предыдущий опыт. Есть такая фаза сна, когда глаза быстро двигаются из стороны в сторону. Это естественный механизм переработки. Если стресс слишком сильный, то механизм может дать сбой. Тогда негативные эмоции блокируются и остаются жить в нервной системе. Они появляются каждый раз, когда ситуация напоминает то, что вызвало изначальный стресс. Чтобы их разблокировать, мы искусственно запускаем этот механизм движениями глаз. На сеансе мы погружаемся в проблему, визуализируем её, как бы смотрим со стороны, перерабатываем, и у нас меняется отношение».

Пользователь сайта Livejournal (transurfer) испытала на себе действие EMDR терапии и сравнивает заблокированный негативный опыт с дедом-партизаном из анекдота, который не знал, что война закончилась в прошлом веке, и продолжал партизанить, пуская поезда под откос. Терапия EMDR позволяет переселить деда-партизана в текущую реальность, чтобы он адаптировался, оставил свой военный опыт в прошлом и включился в мирную жизнь.

Инициативная группа EMDR терапевтов запустила проект бесплатной психологической помощи для тех, у кого сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса вызывает стресс и беспокойство. Ежедневно с 14:00 до 15:00 проходят прямые эфиры, где психологи с помощью метода EMDR помогают вернуться в стабильное устойчивое состояние. Елена Дорош – одна из ведущих проекта. «Мы не работаем с хроническими глубинными проблемами. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь людям в нынешней ситуации», – отметила психолог.

Чтобы попасть на эфир, нужно пройти регистрацию по ссылке в шапке профиля Instagram @emdrspb. После этого участники получают ссылку с инструкцией, как подключиться к прямой трансляции, на электронную почту. Количество мест неограничено. Участвовать можно ежедневно.

«В формате онлайн контакт между терапевтом и клиентом ощущается меньше, – поделилась Елена. – Но все сложности можно предусмотреть. Перед началом сессии мы обсуждаем, о чём нужно позаботиться: создать безопасное пространство, где никто не потревожит, что делать в случае обрыва связи. Работа получается не менее эффективной, чем при очной встрече. Уже во время трансляции мы видим, как снимается напряжение участников. Чаще всего достаточно 1-2 эфиров, чтобы почувствовать себя лучше».

Формат групповых интернет-встреч психологи ассоциации пробуют впервые. Чтобы получать дополнительную обратную связь, следить за состоянием участников, работают чаты в Whatsapp и Telegram, где после эфира можно задавать вопросы специалистам. Если после 2-х эфиров эмоциональное состояние человека не улучшается, через чат можно подать заявку на одну бесплатную личную консультацию с психологом. Елена Дорош предупреждает: «Процесс переработки продолжается какое-то время после эфира: состояние человека может меняться, может усилиться беспокойство. Так нервная система встречается с вытесненным ранее беспокойством. Это временная фаза, и после сна обычно это чувство проходит».

Первая трансляция прошла 2 апреля. Психологи планируют проводить эфиры до конца месяца. За первую неделю проекта специалисты уже получили положительные отзывы. В чатах после трансляций участники пишут: «Я давно не испытывала такого спокойствия, как после сегодняшнего занятия!», «Спасибо огромное! Реально отпустило! Ещё и причину тревоги поняла!».

Ангелина С. из Тулы посетила уже 5 прямых эфиров. Девушка поделилась с «Аргументами недели» своими ощущениями:

«Я чувствую изменения уже во время трансляции. Причём не только психологические. Задействуется и физиология. Занятие запускает процесс, а мозг и подсознание продолжают перерабатывать проблему после. Со временем становится всё лучше и лучше. Я постоянно ощущаю всплеск чувств после эфира, но это не страшно, потому что психологи объясняют, как с этим работать. Это как с температурой: во время болезни она повышается и это значит, что организм борется – это хорошо. В начале и конце эфира нас просят измерить уровень негативных эмоций по шкале от 1 до 10. У многих уже к концу одного эфира состояние улучшалось с отметки 8-9 до 2-3 баллов. Терапевты говорят, что уменьшение тревоги даже на 1-2 балла за сеанс показывает, что человек на правильном пути».