В одном из челябинских районов проведут ремонт ливневок

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Анатолий Литовченко с избирателями Ленинского района. Фото пресс-службы депутата

В Ленинском районе Челябинска будет решена многолетняя проблема подтоплений из-за плохого состояния ливневой канализации. На проведение этих работ потребуется около двух лет.

Новость прокомментировал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он отмечает, что во время избирательной кампании получил более 200 наказов от жителей трех десятков улиц.

«Подтопление талыми и дождевыми водами жилых кварталов – главная проблема Ленинского района. Вода заливает тротуары, придомовые территории, подъезды, подвалы. Коммунальные сети проложены еще в советские времена, не обновлялись больше полвека. За это время территория мощно расстроилась, появились новые предприятия, целые микрорайоны, и система давно не справляется с нагрузкой. Наконец-то в решении проблемы наметились ясные, стратегические перспективы», - сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Литовченко.

По данным депутата Госдумы, сейчас ведется поиск инвестора, который займется проектированием системы ливневой канализации, а также масштабным техническим обновлением коллекторов, других объектов районной инфраструктуры.