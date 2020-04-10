Женщина умерла на похоронах матери с диагнозом коронавирус

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10 апреля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на похоронах женщины, которая скончалась из-за диагностированного у нее коронавируса. Дочь умершей не выдержала и неожиданно упала на землю.

Жительница Британии 63-летняя Джули Мерфи умерла из-за осложнений, причиной которых стал новый коронавирус. Ее похоронили на кладбище Атерстоун.

В ходе церемонии дочь усопшей 32-летняя Лора Ричардс внезапно упала на землю. При этом присутствующие на мероприятии решили, что девушка не сдержала эмоций из-за душевных пережавший и упала в обморок. Однако позже выяснилось, что она мертва.

Медики диагностировали Лоре сердечный приступ.

Ранее сообщалось о смерти женщины и трех ее сыновей в период с 20 по 30 марта из-за диагностированного у них коронавируса нового типа.