Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за десять дней

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9 апреля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

фото: pixabay.com

Стало известно о смерти женщины и трех ее сыновей в период с 20 по 30 марта из-за диагностированного у них коронавируса нового типа. Кроме того, супруга одного из умерших призвала людей серьёзнее относиться к данной инфекции.

Согласно источнику, Антуанетте Франклин было 86 лет, а ее детям Герману, Тимоти и Энтони - 71, 61 и 58 лет соответственно. Семья проживала в Новом Орлеане.

«Я хочу, чтобы мир знал, что, если это случилось с семьей Франклинов, это может случиться с любой семьей», - высказала жена Энтони.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер младенец, у которого анализы дали положительный результат на коронавирус, через четыре дня после рождения.