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В Бразилии умер младенец с положительным результатом теста на COVID-19

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Бразилии умер младенец с положительным результатом теста на COVID-19
pixabay.com

В Бразилии младенец, у которого анализы дали положительный результат на коронавирус, умер через четыре дня после рождения. Смерть новорожденного была зарегистрирована в городе Натал.

Известно, что женщина родила ребенка 3 апреля недоношенным, на 30-й неделе беременности. Малыш был помещен в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью.

Сейчас причина смерти устанавливается. Пока неизвестно, заразился ли мальчик после рождения. Его мать имеет такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет и ожирение. Женщина изолирована у себя дома и ожидает результата теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось: в Кемеровской области для салонов красоты отменен режим нерабочих дней, введенный ранее из-за распространения COVID-19.

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