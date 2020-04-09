В Кемеровской области разрешена работа салонов красоты, закрытых ранее из-за коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Правительства Кузбасса

pexels.com

В Кемеровской области для салонов красоты отменен режим нерабочих дней, введенный ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. В Кузбассе на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом на территории региона, - сообщили власти региона.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил работать организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающие услуги населению. Он подписал соответствующее распоряжение.

С 9 апреля возобновить работу в регионе могут "парикмахерские и салоны по оказанию маникюрных и педикюрных услуг; мастерские по ремонту одежды и обуви; организации, обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений".

Ограничения также сняты для МФЦ, нотариусов и адвокатов, организаций, которые занимаются реализацией госимущества и оценкой стоимости имущества, кадастровыми работами; предприятий, покупающих и реализующих электроэнергию; ломбардов. К работе также приступит Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.

В Москве ранее разрешили открыть салоны красоты, но только те, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность. Сделать стрижку, маникюр или педикюр по прежнему в столичных салонах нельзя.