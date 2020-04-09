В РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса

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9 апреля 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В РПЦ поддержали решение столичных властей запретить в период самоизоляции посещение кладбищ. Об этом рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что посещение кладбища на Пасху – не церковная традиция, этот обычай появился в период СССР. При этом Легойда подчеркнул, что подобные ограничения помогут обезопасить многих россиян от заражения.

«Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших», - рассказал представитель РПЦ.