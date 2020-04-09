Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В РПЦ поддержали решение столичных властей запретить в период самоизоляции посещение кладбищ. Об этом рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что посещение кладбища на Пасху – не церковная традиция, этот обычай появился в период СССР. При этом Легойда подчеркнул, что подобные ограничения помогут обезопасить многих россиян от заражения.

«Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших», - рассказал представитель РПЦ.

АБ

Здоровье

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью