По факту пожара в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело

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9 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве по факту пожара и гибели людей в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По версии следствия, вечером 8 апреля в частном доме престарелых по 3-й Мякининской улице, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате четыре человека погибло. Три женщины и сотрудник дома престарелых. Данные о пострадавших уточняются. СМИ пишут о 16 пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты Главного управления СК России по городу Москве. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы. Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.