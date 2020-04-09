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По факту пожара в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

По факту пожара в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело

В Москве по факту пожара и гибели людей в частном доме престарелых возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По версии следствия, вечером 8 апреля в частном доме престарелых по 3-й Мякининской улице, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате четыре человека погибло. Три женщины и сотрудник дома престарелых.  Данные о пострадавших уточняются. СМИ пишут  о 16 пострадавших. 

На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты Главного управления СК России по городу Москве. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы. Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

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