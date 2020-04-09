В результате пожара в частном пансионате для пожилых людей в Москве пострадали 16 человек, 4 постояльца погибли

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9 апреля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Москве произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей. Пострадали шестнадцать человек. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Еще четыре человека погибли. Известно, что всех пострадавших доставили в столичные медицинские учреждения. Всего на момент происшествия в здании находились 53 человека, в том числе 48 пенсионеров и 5 сотрудников.

Сразу после трагедии постояльцев разместили в соседнем корпусе пансионата. Затем 28 человек перевезли в социально-реабилитационный центр департамента соцзащиты города Москвы.

Сообщается: причиной возгорания мог стать хлопок в котельной, работающей на дизельном топливе, по другой версии его вызвало возгорание электрокабеля.

В настоящее время факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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