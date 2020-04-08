Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Частный дом престарелых загорелся на западе Москвы, внутри полсотни пожилых людей

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Частный дом престарелых загорелся на западе Москвы, внутри полсотни пожилых людей
pixabay.com

В частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар. МЧС уже направило силы и спецтехнику для тушения возгорания, туда едут также автобусы для временного размещения людей.

По последним данным, спасены три человека, СМИ сообщают об одном погибшем. Телеграм-канал Mash утверждает, что в доме престарелых более 50 человек, большинство из них - с инвалидностью. В здании виден густой дым, люди просят о помощи из окон. 

Пожару присвоен третий ранг сложности из 5 возможных для столицы.

НС

В мире

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Сергей Макогон заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью