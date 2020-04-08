Частный дом престарелых загорелся на западе Москвы, внутри полсотни пожилых людей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 апреля 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

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В частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар. МЧС уже направило силы и спецтехнику для тушения возгорания, туда едут также автобусы для временного размещения людей.

По последним данным, спасены три человека, СМИ сообщают об одном погибшем. Телеграм-канал Mash утверждает, что в доме престарелых более 50 человек, большинство из них - с инвалидностью. В здании виден густой дым, люди просят о помощи из окон.

Пожару присвоен третий ранг сложности из 5 возможных для столицы.