Губернатор Челябинской области сообщил, что его пресс-секретарь заболел коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Алексей Текслер. Фото: kremlin.ru

Сообщение о том, что руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Алексея Текслера болен коронавирусом, глава региона получил прямо во время брифинга.

Текслер озвучивал данные по коронавирусу, и заявил, что новых случаев заболевания на Южном Урале нет. В этот момент ему сообщили, что диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

«Эта цифра, 33 человека, должна быть озвучена завтра, , но я считаю правильным, озвучить это сейчас», – сказал губернатор, отметивший, что его пресс-секретарь в 2020 году не выезжал за границу, чувствует себя хорошо и находится в больнице.

Текслер сам сдавал тест на коронавирус, получив отрицательный результат. Такие же результаты у тех, кто контактировал с Зюсем в администрации. Тем не менее, все они уйдут на самоизоляцию, но все правительство, как отметил губернатор, «на карантин уходит не будет».

Сам Теклер будет работать в режиме самоизоляции в своем рабочем кабинете.

Ранее сообщалось, что в Адыгее коронавирусом заразился врач-онколог.