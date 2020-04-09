МЧС рекомендует ходить в продуктовый магазин в маске и перчатках

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9 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В МЧС рассказали, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет не заразиться коронавирусом в продуктовом магазине.

Прежде всего, нужно выбирать время, когда в магазине меньше всего посетителей, и по возможности надо стараться соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. Естественно, что при входе в магазин необходимо надеть защитную маску и одноразовые перчатки.

Спасатели рекомендуют ни в коем случае не дотрагиваться до лица руками, которыми вы уже держались за корзинку, тележку или продукты. Покупку следует оплачивать картой или приложением на смартфоне.

«Вернувшись домой, надо тщательно вымыть руки и только после этого разобрать покупки. Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической и стеклянной - необходимо вымыть теплой водой с мылом. Такая обработка поможет легко смыть микробы. После этого нужно еще раз вымыть руки, а затем протереть поверхность кухни, на которую выкладывались продукты», – говорится в сообщении.

Овощи и фрукты необходимо мыть очень тщательно. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой. Также для этого можно использовать нейтральное моющее средство.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области разрешена работа салонов красоты, закрытых ранее из-за коронавируса.