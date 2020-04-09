Коронавирус 9 апреля: появился препарат, подавляющий коронавирус за 2 дня, в США за сутки зафиксировали рекордное число погибших

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9 апреля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 9 апреля в мире выявлено 1 520 157 случаев заражения коронавирусом. 88 514 человек погибли, 330 589 – выздоровели. Самые актуальные новости к этому часу в материале «Аргументов недели».

– В Австралии создали препарат, который подавляет коронавирус за 48 часов. Исследования влияния антипаразитарного препарата ивермектин на зараженные коронавирусом SARS-CoV-2 клетки провели совместно ученые из Университета Монаша и медики Королевского госпиталя в Мельбурне. Итоги лабораторного исследования показали, что ивермектин способен подавлять размножение коронавируса за 48 часов.

– В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом. «В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них – люди в возрасте от 46 до 90 лет», – сообщает Интерфакс.

– Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы. Ранее в регионе не было ни одного случая заболевания. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеообращении к жителям республики. Сообщается, что носитель инфекции приехал из Красноярска и побывал, в отдаленном селе Ырбан. «Близко контактирующим с ним в селе Ырбан оказалось 67 человек, лабораторные исследования установили положительный результат на коронависную инфекцию у восьми из них», - сказал Кара-оол.

– В США коронавирус за сутки унес рекордное число жизней. За последний день в стране скончались 1973 человека. Антирекорд в стране фиксируется второй день подряд. Свыше 1,7 тыс. умерших за сутки было зарегистрировано по итогам 7 апреля.

– ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса. Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Центробанка.