Учёные выявили подавляющий размножение коронавируса за 2 суток препарат

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9 апреля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Австралийский ученые заявили об открытии препарата, способного повлиять на распространение коронавирусной инфекции. Исследования влияния антипаразитарного препарата ивермектин на зараженные коронавирусом SARS-CoV-2 клетки провели совместно ученые из Университета Монаша и медики Королевского госпиталя в Мельбурне.

Итоги лабораторного исследования показали, что ивермектин способен подавлять размножение коронавируса за 48 часов. Об исследовании написано в журнале Antiviral Research.

Ученые уточнили, что снижать размножение SARS-CoV-2 начинает сразу первая доза антивирусного препарата. После одной дозы ивермектина через сутки количество коронавируса снижается на 93 процента, а через двое суток в обработанных препаратом клетках - почти полностью, более чем на 99%.

Австралийский ученые имеют надежду, что исследуемый препарат, показавший хороший результат по уничтожению коронавируса, поспособствует началу изучению для его применения при лечение коронавирусной инфекции.

По данным на утро 9 апреля, в мире коронавирусом заражены более 1,52 миллиона человек. 88511 человек умерли.330 589 человек выздоровели.

Карта распространения коронавируса.