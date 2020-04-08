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Настоятель храма в Крылатском находится с двусторонней пневмонией в реанимации

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Настоятель храма в Крылатском находится с двусторонней пневмонией в реанимации
стетоскоп, pixabay.com
В среду стало известно, что настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, протоиерей Георгий Бреев находится в настоящий момент в реанимации с диагнозом "двусторонняя пневмония".
 
Сын настоятеля храма Николай Бреев в свою очередь заявил, что его 83-летний отец находится в сознании, его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. Он подчеркнул, что наблюдается небольшая положительная динамика.
 
Николай добавил, что его отец назвал себя "альпинистом-оптимистом", который "потихоньку карабкается".
 
Напомним, ранее у священника храма в Крылатском Виктора Волкова была зафиксирована коронавирусная инфекция. Еще у четырех священнослужителей этого же прихода проявились симптомы COVID-19, однако диагноз пока не подтвержден.
ЕТ

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