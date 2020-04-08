Настоятель храма в Крылатском находится с двусторонней пневмонией в реанимации

В среду стало известно, что настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, протоиерей Георгий Бреев находится в настоящий момент в реанимации с диагнозом "двусторонняя пневмония".

Сын настоятеля храма Николай Бреев в свою очередь заявил, что его 83-летний отец находится в сознании, его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. Он подчеркнул, что наблюдается небольшая положительная динамика.

Николай добавил, что его отец назвал себя "альпинистом-оптимистом", который "потихоньку карабкается".