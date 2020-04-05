В Краснодарском крае уйти на кредитные каникулы можно онлайн

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5 апреля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Федеральным законом от 3 апреля 2020 года предусмотрено право физлиц на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам. Речь о тех людях, чей доход снизился в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Жителям Кубани, которые хотят официально получить кредитные каникулы, следует подать соответствующее заявление в банк, в котором обслуживаются. При этом выходить из дома не нужно. Кредитные учреждения ведут прием заявок онлайн и по телефону.

Чтобы получить кредитные каникулы, жителям Кубани следует обратиться в банк, в котором оформлен кредитный договор и подать заявку. Сделать это можно до 30 сентября.

Необходимые документы для кредитной организации нужно собрать и передать по запросу банка в течение 90 дней после обращения за каникулами, а если есть уважительная причина для непредоставления документов, то этот срок может быть продлен еще на 30 дней.

На рассмотрение документов и ответ закон отводит банку 5 дней. Если финансовая организация не запросит дополнительных документов в течение 60 дней, то льготный период подтверждается автоматически.

В течение каникул кредит и проценты по нему не выплачиваются. Начислять неустойку, штрафы и пени за неисполнение обязательств по договору банк не вправе.

Контактные центры:

Сбербанк - 8 (800) 555-55-50

ВТБ - 8 (800) 100-24-24

Альфа Банк - 8 (800) 200-00-00

МСП Банк - 8(800) 30-20-100

РоссельхозБанк - 8 (800) 100-0-100

Банк Кубань Кредит - 8 (800)555-25-18

РНКБ - 8 (800) 234-27-27

Совкомбанк – 8 (800) 200-66-96

Газпромбанк - 8 (800) 100-07-01

Уралсиб - 8 (800) 250-57-57