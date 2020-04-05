Эксперты предположили, как изменится рынок труда после окончания пандемии коронавируса

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5 апреля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Эксперты предположили, как изменится рынок труда и какие профессии станут менее востребованы после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Очевидно, что коронавирус жестко ударил по мировой экономике.

Последствия пандемии могут серьёзно повлиять на рынок труда. Исследование Института прогрессивного образования показало, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер, так как ограничения на передвижения компании вынуждены приостановить работу.

Остановка международного и внутреннего сообщения стала причиной вероятного банкротства ряда авиакомпаний. Ясно, кто останется без работы.

Аналогичная ситуация может сложиться в фитнес-индустрии. По мнению экспертов, после окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме и масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу, а молодые специалисты станут неконкурентоспособными, - передаёт RT.

Пандемия коронавируса может подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, который уже ранее начался. Плюс развиваются онлайн-сервисы, благодаря которым люди справляются с некоторыми задачами без помощи специалистов. Поэтому востребованность потеряют младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Аналитики также предупреждают, что период после окончания пандемии станет сложным для работников сфер моды, визажа и стационарного общепита.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что возникший из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 мировой кризис в экономике продолжится и далее.