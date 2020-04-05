Песков высказался о состоянии мировой экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 апреля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что возникший из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 мировой кризис в экономике продолжится и далее.

Пресс-секретарь президента России считает, что к этому необходимо готовиться и потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны разных государств. Как подчеркнул Песков, для ликвидации последствий этого мирового экономического кризиса предстоит много работы.

«Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — заявил Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия -2».

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