Эксперты по экономике прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

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5 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Российские эксперты огласили два варианта прогноза по экономике России - «конструктивный» и «жесткий».

Прогноз по развитию российской экономики составили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты считают, что рецессии, и как последствия роста бедности и безработицы, не избежать. По мнению экономистов ЦМАКП, ситуация с коронавирусом и ценами на нефть идет по «кризисному», а может и по «шоковому сценарному варианту».

В документе Центра отмечается, что для нашей страны кризис может оказаться гораздо серьезнее, чем для другим стран мира, так как в крупных городах остановлены предприятия и стоимость нефти низкая.

«Конструктивный вариант» предполагает, что приоритетами в российской экономике станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3−2,5% в 2020 году и 0,5−0,8% в 2021 году.

«Жесткий сценарий» предполагает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3−3,3%, в 2021 году — на 0,8−1%, отмечают авторы документа. Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней.