Новое исполнительное производство возбуждено в отношении экс-министра Алексея Улюкаева

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5 апреля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

А. Улюкаев, кадр youtube, globallookpress.com

Московские судебные приставы возбудили против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева новое дело. Как указано в базе данных ФССП, Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов открыл 25 марта в отношении Улюкаева исполнительное производство после поступления приставам исполнительного листа от мирового судьи района Раменки.

Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщил, что с основным уголовным делом это не связано, бывший министр уже давно все оплатил. По мнению защитника экс-министра, возможно, это задолженность по плате за квартиру. Квеидзе пообщается с приставами после выходных.

Напомним, Алексей Улюкаев был осужден в конце 2017 года за получение взятки в особо крупном размере ($2 млн). Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Свою вину Улюкаев не признал. Он отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Пишет стихи.