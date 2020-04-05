Новое исполнительное производство возбуждено в отношении экс-министра Алексея Улюкаева

Московские судебные приставы возбудили против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева новое дело. Как указано в базе данных ФССП, Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов открыл 25 марта в отношении Улюкаева исполнительное производство после поступления приставам исполнительного листа от мирового судьи района Раменки.
Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщил, что с основным уголовным делом это не связано, бывший министр уже давно все оплатил. По мнению защитника экс-министра, возможно, это задолженность по плате за квартиру. Квеидзе пообщается с приставами после выходных.
Напомним, Алексей Улюкаев был осужден в конце 2017 года за получение взятки в особо крупном размере ($2 млн). Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Свою вину Улюкаев не признал. Он отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Пишет стихи.