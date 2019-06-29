Улюкаев в колонии написал стихотворение о грозе

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии за взятку, написал новое стихотворение, сообщает Агентство "Москва". Оно посвящено грозе.

Ранее заключенный уже писал стихи, находясь в колонии. Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщила, что экс-чиновник активно занимается творчеством. По ее словам, Улюкаев усердно пишет книгу.

"Гроза по Тютчеву, гроза,

Затверженная на уроках,

Раскалывает на глазах,

Как жизнь на "до" и "после" срока.

Фарфор небес. Посуду бьем

На электрическое счастье.

Гроза, чреватая дождем,

Распахивает небо настежь:

Его беременность прервать,

Но сохранить озон чудесный,

И окрестить, за пядью пядь,

Всю свежевымытую местность".