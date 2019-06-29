Улюкаев в колонии написал стихотворение о грозе
29 июня 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии за взятку, написал новое стихотворение, сообщает Агентство "Москва". Оно посвящено грозе.
Ранее заключенный уже писал стихи, находясь в колонии. Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщила, что экс-чиновник активно занимается творчеством. По ее словам, Улюкаев усердно пишет книгу.
"Гроза по Тютчеву, гроза,
Затверженная на уроках,
Раскалывает на глазах,
Как жизнь на "до" и "после" срока.
Фарфор небес. Посуду бьем
На электрическое счастье.
Гроза, чреватая дождем,
Распахивает небо настежь:
Его беременность прервать,
Но сохранить озон чудесный,
И окрестить, за пядью пядь,
Всю свежевымытую местность".