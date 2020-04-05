В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

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5 апреля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Красноярское крае зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«На 15.00 (11.00 по мск) … 29 заболевших [выявлено 4, из них 3 - Красноярск, 1 – Железногорск], на подтверждении пять, четверо выздоровевших», - уточнил представитель краевого управления.

Отмечается, что Железногорск является закрытым административно-территориальным образованием.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране выявлено 658 новых случаев в 14 российских регионах, среди них наибольшее количество в Москве.

При этом в Роспотребнадзоре объяснили важность режима самоизоляции.