Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса
фото: pixabay.com

В  Роспотребнадзоре сообщили, что в Красноярское крае зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«На 15.00 (11.00 по мск) … 29 заболевших [выявлено 4, из них 3 - Красноярск, 1 – Железногорск], на подтверждении пять, четверо выздоровевших», - уточнил представитель краевого управления.

Отмечается, что Железногорск является закрытым административно-территориальным образованием.

Ранее  оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране выявлено 658 новых случаев в 14 российских регионах, среди них наибольшее количество в Москве.

При этом в Роспотребнадзоре объяснили важность режима самоизоляции.

БА
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью