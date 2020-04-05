В России за сутки выздоровели 22 человека и 2 умерли

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5 апреля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в Россия за сутки выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, среди них 22 человека выписали из больниц, а 2 – умерли. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека: Москва - 4, Московская область - 3, Архангельская область - 3, Воронежская область - 2, Тамбовская область - 2, Республика Мордовия - 2, Пензенская область - 1, Липецкая область - 1, Самарская область - 1, Псковская область -1, Ставропольский край - 1, Республика Чувашия – 1», - уточнили в ведомстве.

При этом умерли два человека в Москве.

Общее число зараженных в России составляет 5 398 человек, их них 355-выздоровели, 45-умерли.