В Ленинградской области коронавирусом заболели десять человек

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5 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Ленинградской области зарегистрировано десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 10 новых случаях заболевания коронавирусом», - сказано в сообщении.

Общее число заражённых на территории региона составляет 57 человек, а в Санкт-Петербурге – 171, из них 7-выздоровели, 2-скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве число заболевших увеличилось на 536 человек,в Крыму - до 20, в Ярославской области - до 6,а на территории Таиланда коронавирусом заразились семеро граждан России.