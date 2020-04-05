В Москве назвали причину принятия «максимально жестких» решений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем нужно введение строгих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории столицы. По его словам, в городе наблюдается самая сложная ситуация по сравнению с другими регионами России.
«Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах, поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», - пояснил градоначальник в эфире канала «Россия 1»
Напомним, что в России зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом, среди них 333 – выздоровели, 43- умерли. При этом наибольшее число заболевших в Москве.