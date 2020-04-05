Москвичка объяснила, в чем плюсы и минусы пребывания в карантине

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5 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Вернувшаяся из-за границы жительница Москвы по имени Анна провела 14 дней на карантине, а после попала под новые ограничительные меры на территории столицы. Девушка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после приезда в Россию.

«В самом начале нашего карантина (середина марта) в крупных супермаркетах города можно было заказать еду без особых проблем и с относительно небольшим обязательным лимитом продуктов для доставки – около 1000 рублей. Однако неделю спустя минимальная сумма покупки выросла до трех-пяти тысяч, а в некоторых магазинах и выше, а время доставки растянулось на неделю», - вспоминает девушка, отметив, что мусор она выносила поздно ночью, когда никого нет в подъезде.

По ее словам, им стали помогать друзья, которые покупали недостающие в ассортименте онлайн-магазинов продукты, и оставляли под дверью. Кроме того, Анна призывает не заказывать лекарства по Интернету, а ходить в аптеку самостоятельно, если это не ограничивается властями.

«Один из самых опасных врагов, который вас будет ждать, это лень, которая нет-нет, да и будет подкрадываться время от времени, а за ней может прийти и вообще желание на все забить и равнодушие ко всему», - поделилась девушка, посоветовав найти друга по переписке на время карантина/самоизоляции.

Однако Анна отметила, что «две недели пролетели быстро», она смогла выспаться, спокойно поработать, пересмотреть много фильмов и сериалов. При этом девушка добавила, что ей не хватало «свежего воздуха» и она постоянно открывала окна, а также немного поправилась из-за желания «пожевать».

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