Эксперт объяснил, чем карантин отличается от самоизоляции

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1 апреля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба ЕР

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич назвал отличия самоизоляции от карантина. По его словам, второе подразумевает более жёсткие требования.

«Самоизоляция - это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. Карантин же подразумевает более жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию», - пояснил эксперт.

Менделевич отметил, что карантин введен в России с 18 марта и действует в отношении людей, прибывших из-за границы. Депутат добавил, что режим самоизоляции обеспечивает плавное распространение инфекции, не создавая сильного давления на систему здравоохранения. Кроме того, пока в России наблюдается небольшое количество больных, введены более мягкие меры.

При этом он призвал людей, которые вынуждены выходить на работу, носить маски и одноразовые перчатки, соблюдать дистанцию. Другим гражданам, Менделевич советует, максимально сократить выходы из дома даже по разрешенным причинам или совмещать несколько дел.

«Я убежден, что режим самоизоляции позволит снизить темпы развития эпидемии в нашей стране только, если оправдаются надежды Правительства на нашу самодисциплину. Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая данные требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но, в первую очередь, для окружающих», - высказал он, предупредив, что при превышении критического порога зараженных будут введены карантинные меры.

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