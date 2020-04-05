Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Иркутской области подтвердили девятый случай коронавируса

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области подтвердили девятый случай коронавируса
пробирки, pixabay.com
Девятый случай заболевания коронавирусом нового типа зарегистрировали в Иркутской области. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 5 апреля, сотрудники оперативного штаба региона.
 
В сообщении подчеркивается, что в Приангарье к настоящему моменту выявлено девять подтвержденных случаев заболевания, коронавирус нового типа подозревают у четырех жителей Иркутской области, врачи обследовали 7037 человек, находящихся на самоизоляции.
 
Напомним, ранее на территории региона было зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью