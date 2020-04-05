В Иркутской области подтвердили девятый случай коронавируса

Девятый случай заболевания коронавирусом нового типа зарегистрировали в Иркутской области. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 5 апреля, сотрудники оперативного штаба региона.

В сообщении подчеркивается, что в Приангарье к настоящему моменту выявлено девять подтвержденных случаев заболевания, коронавирус нового типа подозревают у четырех жителей Иркутской области, врачи обследовали 7037 человек, находящихся на самоизоляции.