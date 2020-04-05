СМИ: из-за коронавируса в России появился новый вид мошенничества

Журналисты сообщили, что в России в связи с распространением коронавируса появился новый вид мошенничества. Аферисты в настоящий момент "работают" в некоторых городах страны, в частности, в Москве.

На подъездах ряда жилых домов появились объявления о том, что в связи со вспышкой COVID-19 в ближайшее время в квартирах и на лестничных клетках будет проводиться дезинфекция.

Отмечается, что в управе Дмитровского района Москве, где также были замечены подобные сообщения, заявили, что не имеют к ним никакого отношения. Подчеркивается, что санобработка проводится исключительно в местах общего пользования, но не в квартирах граждан.