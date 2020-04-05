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СМИ: из-за коронавируса в России появился новый вид мошенничества

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

СМИ: из-за коронавируса в России появился новый вид мошенничества
человек в респираторе и перчатках, pixabay.com
Журналисты сообщили, что в России в связи с распространением коронавируса появился новый вид мошенничества. Аферисты в настоящий момент "работают" в некоторых городах страны, в частности, в Москве.
 
На подъездах ряда жилых домов появились объявления о том, что в связи со вспышкой COVID-19 в ближайшее время в квартирах и на лестничных клетках будет проводиться дезинфекция.
 
Отмечается, что в управе Дмитровского района Москве, где также были замечены подобные сообщения, заявили, что не имеют к ним никакого отношения. Подчеркивается, что санобработка проводится исключительно в местах общего пользования, но не в квартирах граждан.
 
В свою очередь в комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга призвали не открывать дверь незнакомцам, поскольку они могут, представившись врачами, дезинфекторами или сотрудниками спецслужб, совершить кражу или другое преступление.
ЕТ
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