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2 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Мошенники онлайн, фото: соцсети

Во многих городах России ввели особый карантинный режим, чем успешно воспользовались мошенники и спекулянты. Преступники разрабатывают новые схемы нечестного заработка, а предприимчивые граждане готовы сдавать в аренду собственных питомцев.

Города России были переведены в режим тотального карантина во избежание дальнейшего распространения COVID-19. Выйти из дома теперь можно только в случае серьезной необходимости, хотя и здесь есть свои ограничения. Чтобы закупиться продуктами необходимо искать супермаркет не дальше километра от дома. Выгуливать любимого питомца можно фактически только в радиусе ста метров от двери подъезда. Праздные прогулки находятся под строжайшим запретом: в сети то и дело появляются фотографии опустевшего центра столицы. Многие граждане восприняли ограничительные меры весьма ответственно. Статистика говорит о том, что, например, количество пассажиров метро в Москве сократилось в семь раз. Однако не все относятся к режиму вынужденной самоизоляции с энтузиазмом, и именно на таких людях сегодня умело наживаются «предприимчивые» граждане. Проще говоря, в России появились мошенники и спекулянты, воспользовавшиеся кризисной ситуацией.

Спекуляция медицинскими масками, аренда собак, «фейковые» полицейские и обещания вернуть деньги за авиабилеты – вот новые виды мошенничества и нечестного заработка на доверчивых или безответственных россиянах.

Собака в аренду

Согласно новым правилам, введённым правительством, на улицу можно выйти для того, чтобы выгулять своего питомца. Однако не у всех граждан есть собака, которой необходимо покидать пределы квартиры несколько раз в сутки. Зато такое желание стало появляться у некоторых граждан, которые надолго остались без «свежего воздуха». Потребность в прогулках становится настолько неуемной, что находчивые россияне стали искать различные лазейки в новых законах: а там где есть спрос, есть и предложение. Таким образом и появились на просторах сайта «Авито» жаждущие легких денег «собачники», готовые сдать своих питомцев в аренду любителям погулять.

Суть услуги такова: владелец собаки готов предоставить своего питомца клиенту за какие-то 800 рублей в час. Для этого клиент должен приехать к дому хозяина собаки, предоставить в качестве залога несколько тысяч рублей, а после успешной прогулки оплатить сомнительную услугу. Есть и более «качественный» сервис: некоторые арендодатели готовы подвезти собаку к дому клиента. На данный момент администраторы сайта «Авито» успешно удаляют подобные объявления, однако и в этом есть свои сложности. Ведь фактически такой бизнес не является противозаконным, а большая часть объявлений не содержит информации о том, что аренда собаки осуществляется для нарушения режима самоизоляции.

Очевидно, что вся эта деятельность должна пресекаться на корню. В аренде питомцев, помимо банального нарушения предписаний правительства, можно разглядеть и мотивы жестокого обращения с животными. Пока активисты, выступающие за бережное отношение к животным, борются с контактными зоопарками и вольерной охотой, некоторые владельцы готовы отдавать своих собак незнакомым людям, чтобы подзаработать. Так, депутат Мосгордумы Александр Козлов высказался по этому поводу:

«Такая предприимчивость некоторых граждан вызывает вопросы. К сожалению, всегда есть индивидуумы, которые пытаются нажиться на какой-либо сложной ситуации» Мошенники в форме О том, что в городах России орудуют преступники, которые под предлогом дезинфекции домов усыпляют жителей и воруют имущество, писали в соцсетях, однако это оказалось фейком. Зато появились другие мошенники, которые занимаются тем, что вымогают деньги у пенсионеров. Правоохранительные органы зафиксировали обращение дочери пострадавшей: та рассказала, что её мать остановили на улице двое мужчин в форме с надписью «Охрана». Они сообщили женщине, что та якобы нарушила карантин, потребовали документы, а затем пообещали отвести женщину в полицию. В ситуацию вмешался сын потерпевшей, который предложил мошенникам «договориться» и отдал тысячу рублей, после чего увёз мать на машине. Однако среди официальных представителей правопорядка нет особых подразделений охранников, которые занимаются вымогательством денег. На данный момент полиция ищет злоумышленников с помощью камер уличного видеонаблюдения. Спекуляция масками Ещё когда слухи о коронавирусе только стали плодиться в сети, медицинские маски стали очень популярным товаром. К тому моменту, когда вирус начал активно распространяться на территории России, в аптеках и на складах масок не осталось. И этот дефицит образовался во многом благодаря тем предприимчивым гражданам, которые задолго до эпидемии скупали целые партии дешевого товара для того, чтобы позже продать его втридорога. Однако схема спекуляций на медицинских масках оказалась намного сложнее.

Так, например, неосторожность покупателей может поставить их в незавидное положение. Особенно если эти покупатели как раз заинтересованы в дальнейшей перепродаже медицинских масок. Зафиксированы случаи, когда потерпевшие договаривались с «оптовиками» о покупке товара на несколько миллионов рублей, не заключая даже официального договора. Как правило, в таких ситуациях «оптовики» присваивали себе деньги и благополучно скрывались. В условиях карантина нередки случаи дистанционного мошенничества. Так, стало известно о том, что существуют аферисты, которые выступают «посредниками» между продавцом и покупателем медицинских масок. Для продавца мошенник представляется покупателем, для покупателя – продавцом, но договаривается со всеми на разных условиях. Продавцу высылает адрес своей жертвы и сообщает, что заплатит наличными, а жертву просит перевести деньги онлайн. В итоге, когда настоящий продавец приезжает к настоящему покупателю, выясняется, что деньги бесследно исчезли. Возврат авиабилетов