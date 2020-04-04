Замглавы Минпромторга:

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4 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото из соцсетей

Заместитель министра Виктор Евтухов сообщил о возможном открытии строительных магазинов во время нерабочих дней. Это связано с тем, что система электронной торговли в этой сфере развита недостаточно.

При этом многие уезжают на дачи, загородные дома, появляется нехватка ряда непродовольственных товаров. Надо открывать магазины стройматериалов, чтобы люди были чем-то заняты. "Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины", - сказал Евтухов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров направил губернаторам письма, в которых просит объяснить гражданам, что они могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома.