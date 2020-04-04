Минпромторг рекомендовал регионам открыть рынки и разрешить населению посещать гипермаркеты

Глава Минпромторга Денис Мантуров направил губернаторам письма, в которых просит объяснить гражданам, что они могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома.
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», – говорится в документе.
Министр пояснил, что это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Кроме того, в ведомстве считают необходимым возобновление работы розничных рынков и ярмарок, поскольку «закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», – говорится в письме.
Ранее Мантуров заявил, что в апреле в России будут выпускать 5 миллионов масок в сутки.