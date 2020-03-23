Мантуров заявил, что в апреле в России будут выпускать 5 миллионов масок в сутки

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23 марта 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

В России дополнительно запустили производство из гостированной российской марли. Это позволит выпускать уже в первой половине апреля 5 млн масок в сутки.

Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

До сих пор маски в России традиционно делали 18 предприятий – они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок. Этого в свое время было достаточно для системы здравоохранения, для аптечных сетей и даже для экспорта.

«Но месяц назад мы перевели полностью все предприятия на круглосуточный режим, увеличили мощности до 1,6 млн масок в сутки, со 2 марта наложили запрет на экспорт. Для этого мы подключили большое количество предприятий лёгкой промышленности, которые сегодня также активно во внештатном режиме, круглосуточном, работают в этом направлении. Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки», – заявил министр.

По его словам, в первую очередь масками обеспечат систему здравоохранения, аптечные сети, а также таможенников, пограничников и полицейских.

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