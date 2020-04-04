Сколько человек может заразить один больной коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре

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4 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько человек в среднем может заразить один больной коронавирусом с ярко выраженными симптомами заболевания.

По словам Поповой, из-за одного заразившегося COVID-19 в среднем может заболеть три человека. При этом руководитель Роспотребнадзора отметила, что в основном заболевание передается капельным путем – в 96% случаев. Воздушный путь передачи приходится на оставшиеся 4%.

Глава ведомства также отметила, что значительная часть россиян добросовестно подошли к соблюдению объявленного режима самоизоляции. При этом Попова подчеркнула, что на сегодняшний день не все регионы страны ввели жесткие правила для профилактики коронавируса.