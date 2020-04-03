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За сутки в России число зараженных коронавирусом увеличилось на 601

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России число зараженных коронавирусом увеличилось на 601
pexels.com

В России, по данным на 3 апреля, зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
За последние сутки в нашей стране умерли четыре человека с выявленном коронавирусом.

Два человека умерли в Коми, 39-летний мужчина скончался в Москве и 52-летний мужчина умер в Пермском крае. Общее число скончавшихся с диагностированным коронавирусом - 34 человек.  Выздоровели за сутки 46 человек, выписаны из больниц 281 человек.

За сутки первые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Ингушетии и Еврейской Автономной области. На первом месте по заражению COVID-10 - Москва и Подмосковье (448 и 34 человека).  В Краснодарском крае - 17, в Пензенской области - 11, по 10 — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО. 

9 - в Санкт-Петербурге, 8 - в ХМАО, 6 - в Татарстане, по 5 - в Калмыкии, Тюменской области, 4 - в Саратовской области.

По 3 случая зарегистрированы в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 - в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму, Приморском крае, по 1 - в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, в Пермском и Хабаровском краях, Ингушетии и Бурятии. Такие данные привел оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков находятся 210,2 тысячи человек. Сданы более 575 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил с телеобращением к россиянам. Путин объявил о продлении нерабочего периода в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

 

ИЧ

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