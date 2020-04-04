Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

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4 апреля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Вирус атипичной пневмонии хуже коронавируса по показателю летальности. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Он считает, что по показателю летальности вирус ближневосточного респираторного синдрома, так называемый MERS и вирус атипичной пневмонии – SARS были гораздо летальнее, чем нынешняя COVID-19».

В то же время ученый отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после того, как эпидемия коронавируса закончится.

Нынешнее большое число жертв коронавируса врач объяснил легкомыслием. К примеру, в Ломбардии это произошло из-за того, что власти долго не хотели вводить ограничительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.